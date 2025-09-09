Israel determina evacuação completa e imediata da Cidade de Gaza

Dos cerca de 900 mil palestinos que vivem na cidade, apenas cerca de 10% saíram até agora e se dirigiram às chamadas zonas humanitárias criadas por Israel no sul do território.

A decisão tem um contexto: o plano do governo israelense de ocupar integralmente a Cidade de Gaza, uma estratégia decidida pelo gabinete de segurança, apesar dos avisos do próprio chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, de que essa ocupação pode levar à morte dos reféns israelenses.

Os próprios familiares dos reféns e a maioria da sociedade israelense se opõem à continuação da guerra. Segundo a pesquisa mais recente divulgada pelo Instituto de Democracia de Israel (IDI), 64% da população apoiam o fim da guerra.

Ataque em Jerusalém

Num território pequeno, como o que inclui Israel e os territórios palestinos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, muitas vezes as distâncias são mínimas. Os dois autores do ataque em Jerusalém que causaram a morte de seis israelenses vieram de dois vilarejos próximos: Mutana Amro, de 20 anos, de Al-Qubeiba, e Mahmoud Tahah, 21, de Qatanna.

Os dois vilarejos palestinos ficam a menos de dois quilômetros de distância da chamada "Linha Verde", a fronteira que separa os territórios israelense e palestino.