Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

A cerimônia mistura elementos do candomblé e do catolicismo, com baianas jogando água de cheiro e fiéis abraçando o padre e o pai de santo. "Cada um interpreta à sua maneira. Uns veem Santa Madalena, outros os orixás. O importante é que a fé move montanhas", diz Chaves.

A programação começa nesta terça-feira (9), com uma cerimônia fechada ao público na Embaixada do Brasil. O momento será dedicado à entrega de medalhas e honrarias a voluntários, empresários e instituições que, ao longo dos anos, contribuíram para a realização da Lavagem - muitas vezes sem contar tempo, esforço ou recursos. "São pessoas que carregam esse evento nas costas. É justo que recebam esse reconhecimento", diz o artista.

Cultura e resistência

A Lavagem também assume seu papel pedagógico com um colóquio universitário sobre os afro-atlânticos, o patrimônio imaterial e a ancestralidade como eixo de resistência no anfiteatro da Universidade Nouvelle Sorbonne, na quarta-feira (10). A proposta, segundo Chaves, é reafirmar que o evento não se resume à festa: "A Lavagem é uma manifestação cultural pela paz, pela reparação, pela inclusão. Não é Carnaval de rua."

No dia 11, o escritor Antônio Cansado lança seu livro "O Menino que Sonhava com Pão de Queijo", celebrando a força da narrativa pessoal como instrumento de resistência e identidade. Já no dia 12, o palco será do músico Armandinho Macedo, filho do idealizador do trio elétrico e da guitarra baiana. Em apresentação no Bellucci's Bar, ele representa, segundo Chaves, "a alma do Carnaval da Bahia, a revolução sonora que mudou o Brasil".

No sábado (13), estão previstas oficinas gratuitas de samba, lambada e samba-reggae. Os workshops, já lotados, funcionam como aquecimento para o cortejo, conectando corpo e espírito à vibração brasileira. "É o esquenta da alma", resume Chaves.