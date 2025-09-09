Macron escolhe Sébastien Lecornu, ministro da Defesa de direita, para comandar novo governo da França

O ministro francês das Forças Armadas (equivalente ao ministério da Defesa no Brasil), Sébastien Lecornu, aliado de Emmanuel Macron e vindo da direita, foi nomeado primeiro-ministro, anunciou nesta terça-feira (9) o Palácio do Eliseu, sede da presidência. Seu nome foi divulgado poucas horas após François Bayrou entregar sua demissão, um dia depois de perder o voto de confiança no Parlamento. Aos 39 anos, o novo chefe de governo terá pela frente o desafio de tirar o país de uma crise econômica e política.

Emmanuel Macron nomeou Sébastien Lecornu para o cargo de premiê, encarregando-o, num primeiro momento, de "consultar" os partidos franceses com o objetivo de "construir os acordos indispensáveis às decisões dos próximos meses", anunciou o Eliseu. "Após essas discussões, caberá ao novo primeiro-ministro propor um governo ao presidente da República", acrescentou o comunicado.

Lecornu se torna o sétimo primeiro-ministro de Emmanuel Macron, e o quinto desde o início de seu segundo mandato, em 2022. Presença constante no governo desde 2017, o ex-senador da região da Normandia galgou os cargos até se tornar ministro da Defesa, uma pasta extremamente sensível em tempos de guerra na Ucrânia, e se consolidou como um aliado fiel e próximo do chefe de Estado.