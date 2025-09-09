Marine Le Pen resiste no cenário político francês enquanto aguarda novo julgamento

Enquanto continua ativa no cenário político francês e já participa das articulações para a troca de governo na França, após a queda do centrista François Bayrou, a líder de extrema direita Marine Le Pen já tem data marcada para enfrentar a Justiça. A deputada e ex-candidata à presidência será julgada em segunda instância entre os dias 13 de janeiro e 12 de fevereiro de 2026, no processo que investiga possível fraude na contratação de assistentes parlamentares europeus de seu partido.

O Tribunal de Apelações de Paris divulgou na segunda-feira (8) as datas da audiência no caso dos assistentes parlamentares do partido Reunião Nacional, que resultou na condenação de Marine Le Pen a cinco anos de inelegibilidade, com execução imediata em primeira instância. O Reunião Nacional (RN), Marine Le Pen e outras onze pessoas serão julgados novamente, ao longo de cinco semanas, por desvio de dinheiro público em prejuízo do Parlamento Europeu.

No último 31 de março, o Tribunal Penal de Paris condenou a líder da extrema direita a quatro anos de prisão ? dois deles com sursis ?, a uma multa de € 100 mil (mais de R$ 600 mil) e à inelegibilidade por cinco anos, com efeito imediato.