Primeiro-ministro do Nepal renuncia em meio a protestos violentos; manifestantes incendiaram o Parlamento

Pouco antes do anúncio da saída do premiê, as autoridades restabeleceram o acesso às redes sociais ? um dos principais motivos que desencadearam as manifestações.

"Renunciei hoje ao cargo de primeiro-ministro para que sejam tomadas medidas em direção a uma solução política e à resolução dos problemas", escreveu Khadga Prasad Sharma Oli, chefe do Partido Comunista nepalês, em carta destinada ao presidente do Nepal e divulgada pela imprensa.

Para muitos manifestantes, no entanto, o gesto não é suficiente para conter a crise.

"Não basta, mesmo que seja uma grande vitória", reagiu um professor contatado por telefone pela RFI. "Sua simples renúncia não resolve, porque ele pode voltar ao poder em breve. Precisamos responsabilizá-lo, colocá-lo na prisão", acrescentou.

Esse professor, que participou dos protestos de segunda-feira (8), defende mudanças profundas no país. "Precisamos de um novo paradigma; o que buscamos é uma mudança na Constituição, para que o chefe de Estado seja eleito pelo povo", afirmou.

Manifestantes incendiaram o Parlamento

Em Katmandu, relatos da mídia local e imagens enviadas por manifestantes mostram atos de violência contra políticos e prédios públicos.