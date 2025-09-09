'Vamos bloquear tudo': o que esperar do movimento que promete paralisar a França neste 10 de setembro

Se o tamanho da mobilização é imprevisível, a orientação política das manifestações não deixa dúvidas. Sem o envolvimento de lideranças e partidos políticos em sua concepção, a esquerda radical se apropriou nos últimos dias da mobilização.

Além do comando das assembleias cidadãs pelas legendas França Insubmissa e Novo Partido Anticapitalista, os serviços de inteligência também identificaram o engajamento de militantes sindicais, ativistas pró-Palestina e membros de movimentos ambientalistas ultraprogressistas como Extinction Rebellion e Soulèvements de la Terre. A predisposição para protestar também é mais intensa nos bastiões da esquerda e da extrema esquerda da França: além de Paris, as cidades de Nantes, Rennes, Toulouse, Lyon e Bordeaux.

Transportes e educação

Há previsão de perturbações na circulação de trens que fazem a ligação entre Paris e algumas cidades, como Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, além da linha Bordeaux-Marselha e nos trens noturnos. Na capital francesa e arredores, a circulação ferroviária também será afetada, inclusive o RER B, o trem que faz a ligação entre Paris e os aeroportos Charles de Gaulle e Orly. Já algumas linhas de metrô e de ônibus terão uma leve diminuição no tráfego, já que apenas 1.400 trabalhadores de um total de 46 mil preveem aderir ao movimento.

O Ministério do Transporte também prevê "ações radicais", sobretudo nos arredores da Gare du Nord, em Paris, a estação ferroviária mais frequentada da Europa em número de passageiros. "Estaremos particularmente vigilantes, seja nas vias férreas, nas estradas ou nas rodovias, para evitar uma série de bloqueios", prometeu o ministro francês dos Transportes, Philippe Tabarot.

Em entrevista ao canal BFMTV, o secretário de Segurança Pública de Paris, Laurent Nuñez, disse esperar "ações bastante duras" e bloqueios, que podem atingir o anel viário parisiense e até mesmo os aeroportos. A Direção Geral da Aviação Civil prevê perturbações e atrasos "em todos os aeroportos franceses".