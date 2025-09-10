2ª Cúpula Africana do Clima busca consolidar "uma só voz" do continente para a COP30 em Belém

Todos concordam que a África precisa de apoio financeiro e tecnológico para promover a economia de baixo carbono, mas as divergências sobre quais devem ser os caminhos a trilhar persistem.

Prioridades dispersas

"Não temos todos o mesmo nível de desenvolvimento, e há aspectos de natureza geopolítica, em que cada estado tenta se posicionar. Por exemplo, um país que descobriu petróleo e gás vai querer certamente explorá-los, apesar dos impactos das mudanças climáticas, que já sentimos", frisou Diouf. "Precisaríamos que, no nível da União Africana, tivéssemos políticas continentais coordenadas."

José Luís, da Plataforma Juvenil para a Ação Climática de Moçambique, também se preocupa com a dispersão das prioridades para o continente. "Nós esperamos que essa Cimeira Africana seja um espaço onde a diplomacia africana possa realmente trazer alguns resultados específicos, porque todos nós sabemos quais os problemas que a África tem, como continente. Mas qual é a diplomacia que vamos ter?", disse ele a Cristiana Soares, da redação em português da RFI. "Essa cúpula acontece em um momento estratégico."

Financiamento insuficiente

O tema fundamental do financiamento climático, alavanca para o desenvolvimento regional, está no centro das discussões neste último dia do evento. Desde a primeira Cúpula Africana para o Clima, no Quênia, em 2023, a comunidade internacional não conseguiu chegar a uma nova arquitetura do sistema financeiro, capaz de entregar aos africanos os recursos necessários para enfrentarem as mudanças do clima e viabilizarem a transição energética.