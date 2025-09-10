Como os europeus estão se preparando para reduzir drasticamente o desperdício de alimentos e roupas

A União Europeia está dando passos decisivos para enfrentar dois dos maiores desafios ambientais da atualidade: o desperdício de comida e o descarte excessivo de roupas. Em setembro de 2025, o Parlamento Europeu aprovou um conjunto de medidas ambiciosas que estabelecem metas obrigatórias para os países do bloco, com o objetivo de reduzir significativamente esses resíduos até 2030.

Segundo dados oficiais, cada europeu gera, em média, 132 quilos de resíduos alimentares e 12 quilos de resíduos têxteis por ano. Para combater esse cenário alarmante, os Estados-Membros deverão reduzir em 10% os resíduos provenientes da transformação e fabricação de alimentos, e em 30% per capita os resíduos gerados no varejo, restaurantes, serviços de alimentação e residências. As metas serão calculadas com base na média dos anos de 2021 a 2023

Além disso, os países da UE terão que identificar operadores econômicos com papel relevante na prevenção do desperdício e garantir que alimentos não vendidos, mas ainda próprios para consumo, sejam doados em vez de descartados. Essa medida busca não apenas reduzir o lixo, mas também combater a insegurança alimentar em diversas regiões do continente.