Drones russos violam espaço aéreo polonês; Varsóvia pede ação da OTAN

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo por drones russos durante a madrugada de quarta-feira (10), segundo informou o primeiro-ministro Donald Tusk ao Parlamento. Três desses drones foram abatidos pelas forças polonesas, em uma operação que durou toda a noite.

Tusk classificou o episódio como uma ameaça direta à segurança nacional e anunciou, junto ao presidente Karol Nawrocki, a ativação formal do Artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, que prevê consultas entre os países aliados da OTAN em caso de risco à integridade territorial de um de seus membros.

A resposta da Aliança foi imediata. O Conselho do Atlântico Norte, principal órgão político da OTAN, reuniu-se na manhã de quarta-feira ao nível de embaixadores dos 32 países membros, decidindo que o encontro ocorreria sob o escopo do Artigo 4.