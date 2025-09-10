Em discurso anual, Ursula von der Leyen defende acordo com Mercosul e propõe sanções contra Israel

"O que está acontecendo em Gaza abalou a consciência do mundo. Pessoas mortas enquanto imploravam por comida. Mães segurando bebês sem vida. Essas imagens são simplesmente catastróficas. A fome provocada pelo homem nunca pode ser uma arma de guerra", declarou.

"As ações e declarações dos ministros mais extremistas do governo israelense incitam a violência. Tudo isso aponta para uma clara tentativa de minar a solução de dois Estados. De minar a visão de um Estado palestino viável, e não devemos deixar que isso aconteça", afirmou Von der Leyen, que também indicou a criação de um "grupo de doação" para a Palestina com instrumentos dedicados à reconstrução de Gaza.

What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.



Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.



EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner.



But of course, Europe needs to do more.



Here are measures for a way forward ? pic.twitter.com/xnq8PkMduG ? Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

O Acordo de Associação entre União Europeia e Israel também entrou na mira da presidente da Comissão, que propôs a suspensão da seção comercial da parceria. Esse tratado está em vigor desde o ano 2000 e esteve recentemente no foco da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

A política estoniana iniciou uma investigação pela violação de um artigo em defesa dos direitos humanos, mas viu o Conselho Europeu enterrar seus esforços por medidas mais concretas contra o governo de Benjamin Netanyahu.

Durante sessão no Parlamento Europeu, os grupos políticos dos Socialistas, Verdes e Esquerda vestiram vermelho em solidariedade a Gaza.