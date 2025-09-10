França: cerca de 200 prisões realizadas pela manhã em jornada de bloqueios e greves pelo país

"As classes populares são as mais afetadas. Pessoas que já se sacrificam no trabalho agora precisam abrir ainda mais mão do próprio bem-estar para equilibrar o orçamento, quando alternativas existiam", explica ela.

Em diversas regiões do país, ações foram iniciadas, embora sem atingir alvos estratégicos. Na maioria dos casos, foram rapidamente neutralizadas pela atuação preventiva das forças de segurança. Em Marselha, no sul da França, por exemplo, agentes previamente posicionados impediram que cerca de 200 pessoas acessassem a rodovia vinda de Toulon.

Já às 5h30 da manhã, cerca de trinta pessoas bloquearam uma rotatória de acesso a uma zona comercial em Petite Forêt, perto de Valenciennes, no norte da França.

"Mais revolucionários no Facebook"

"A operação foi mantida em segredo para evitar que as forças de segurança agissem antes. A ideia era surpreender", conta Cédric Brun, operador de máquinas e secretário-geral do sindicato CGT na montadora PSA Valenciennes, de 46 anos. Mas o número de participantes ficou abaixo do esperado: "Achávamos que seríamos mais. O triste é que há mais revolucionários no Facebook do que nas ruas."

Bruno Retailleau já havia sinalizado a postura do governo, destacando que 80 mil policiais e gendarmes estavam mobilizados em todo o país, sendo 6 mil em Paris, com ordens claras: não tolerar violência, depredações, bloqueios ou ocupações de infraestruturas essenciais.