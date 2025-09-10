França: volta de Imposto sobre a Fortuna não causaria debandada de ricos, indica estudo

A crise política na França, que levou à queda do governo de François Bayrou, nesta segunda-feira (8), abriu um período de incertezas na segunda maior economia da União Europeia. O novo chefe de Governo, Sébastien Lecournu, terá o desafio de enfrentar o rombo do déficit público, que chega a 5,5% do PIB, e uma dívida no patamar de € 3,3 bilhões. A volta do Imposto sobre a Fortuna, abolido pelo presidente Emmanuel Macron, está sobre a mesa como uma das alternativas para preencher os caixas do Estado.

O estopim da crise foi a proposta de Orçamento do primeiro-ministro para 2026, prevendo economias de € 44 bilhões. Um dos focos da insatisfação da oposição de esquerda é que o projeto não aumentava a participação dos ricos no esforço fiscal para o país reequilibrar as contas.

O Partido Socialista defende a adoção da "taxa Zucman", de autoria do economista Gabriel Zucman e que baseou as negociações sobre a taxação dos ultra-ricos no âmbito do G20 no Brasil, em 2024. Na França, o economista propõe taxar em 2% os patrimônios superiores a €100 milhões - medida que atingiria 180 mil contribuintes e teria o potencial de arrecadar até € 20 bilhões no país, segundo o próprio Zucman.