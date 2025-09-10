Macron recebe famílias de reféns mantidos em Gaza antes de conferência em Nova York

De acordo com Daniel Shek, coordenador do Fórum das Famílias de Reféns, os representantes dos reféns enfatizaram a importância de manter o destino dos sequestrados no centro de qualquer iniciativa diplomática. "Durante o encontro, que durou mais de uma hora, ele [Macron] nos garantiu que os reféns estão constantemente em seu radar", afirmou Shek, expressando esperança de que a iniciativa diplomática possa "destravar a situação".

Participaram da reunião a mãe de Guy Gilboa Dalal, o pai de Guy Iluz, o irmão de Nimrod Cohen e a mãe de Evyatar David. Na sexta-feira (5), o Hamas divulgou um vídeo de Guy Gilboa Dalal, que tinha 22 anos na época do sequestro. Nas imagens, ele aparece dentro de um carro circulando entre prédios destruídos. No início de agosto, Evyatar David, de 24 anos, também apareceu visivelmente debilitado em outro vídeo divulgado pelo grupo islamista palestino.

Reconhecimento da Palestina

No fim de julho, Macron anunciou que a França reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro. A decisão foi seguida por manifestações de apoio de mais de uma dezena de países ocidentais, incluindo Canadá, Austrália e Bélgica, que conclamaram outras nações a fazer o mesmo.

A medida provocou uma crise diplomática entre França e Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou Macron de "alimentar o antissemitismo" em seu país.

As tensões aumentam com a aproximação da conferência internacional sobre a Palestina, que será copresidida por Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, no dia 22 de setembro, em Nova York. Em resposta, o governo israelense declarou Macron persona non grata em Israel, até que ele reverta sua decisão de reconhecer o Estado palestino.