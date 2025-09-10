Serei mais sério para trabalhar com as oposições, diz premiê da França em posse

Após cinco minutos de discurso de Bayrou, Lecornu exaltou "a extraordinária coragem" do ex-premiê, que permaneceu apenas nove meses no cargo, e garantiu que "não há caminhos impossíveis" para tirar a França da crise. Para isso, o novo chefe de governo prometeu "ser mais criativo" e "mais sério na maneira de trabalhar com as oposições".

O líder conservador receberá representantes de todas as forças políticas "nos próximos dias", garantiu. "Vamos conseguir", afirmou.

Ascensão fulminante

Aos 39 anos, Lecornu chega ao poder após uma aposta fracassada de François Bayrou de pedir um voto de confiança à Assembleia Nacional da França na segunda-feira. Dos 577 parlamentares, 364 votaram contra e 194 deputados da coalizão governista se pronunciaram a favor.

Conforme determina a Constituição, o ex-premiê centrista apresentou ontem sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron, que poucas horas depois, nomeou um fiel aliado para chefiar o governo.

Lecornu é o quinto primeiro-ministro do segundo mandato de Macron, e o quarto em apenas um ano. Ex-ministro das Forças Armadas (equivalente à Defesa no Brasil), o macronista chega ao poder em meio a uma crise política, econômica e social sem precedentes nas últimas décadas. Fiel escudeiro do presidente e originário de partidos da direita conservadora, Lecornu teve uma ascensão fulminante e, apesar de ter liderado um ministério-chave em tempos de guerra na Europa, é desconhecido de grande parte dos franceses.