Obra-prima de Rubens desaparecida há quatro séculos é redescoberta em mansão histórica de Paris

A autenticidade do quadro foi confirmada por Nils Büttner, especialista em arte flamenga e presidente do Rubenianum, centro de estudos dedicado à obra de Rubens, localizado na Antuérpia (Bélgica). Segundo Büttner, a pintura foi realizada no auge da carreira do artista e representa um marco do início da pintura barroca.

A composição mostra Cristo crucificado, isolado e iluminado contra um céu sombrio e ameaçador. Ao fundo, o Gólgota é retratado com rochas e vegetação, e uma vista de Jerusalém aparece sob uma tempestade iminente. O quadro, medindo 105,5 cm por 72,5 cm, está em excelente estado de conservação.

Embora Rubens tenha produzido muitas obras para a Igreja, acredita-se que esta peça tenha sido criada para um colecionador particular. Ela pertenceu ao pintor francês William Bouguereau no século 19, e, posteriormente, aos proprietários da mansão parisiense onde foi redescoberta.

A revelação reacende o fascínio pela obra de Rubens e reforça a importância da preservação e estudo do patrimônio artístico europeu.

(Com AFP)