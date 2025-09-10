Polícia dos EUA é autorizada pela Justiça a prender com base em 'sotaque', 'idioma' ou 'aparência'

Assim como já fez em Washington, o presidente norte-americano Donald Trump agora planeja enviar forças militares para conter a "violência" em Chicago. Nova York também estaria na lista. Mas a proposta não agradou: moradores da capital Illinois saíram às ruas na terça-feira (9) em protesto. Mas há um receio real de que os militares, hoje nas ruas, acabem participando de detenções de imigrantes ? especialmente após a Suprema Corte autorizar operações com base em critérios como idioma e aparência.

A situação em Chicago está conflituosa. De um lado, o governo federal lançou recentemente uma operação de repressão, batizada de "Operation Midway Blitz", com o objetivo de deter imigrantes indocumentados com antecedentes criminais. A ação foi realizada sem aviso prévio às autoridades locais e resultou em prisões em bairros como Lawndale, além de protestos que bloquearam o trânsito no centro da cidade.

Por outro lado, autoridades locais, como o prefeito Brandon Johnson e o governador J.B. Pritzker, se posicionaram fortemente contra qualquer intervenção militar, citando a Constituição e a ausência de uma emergência real que justificasse a medida. Mesmo com ameaças de enviar a Guarda Nacional, até o momento não há confirmação de tropas federais nas ruas de Chicago.