Protestos levam milhares às ruas na França e revelam desgaste do modelo político no país

O setor da educação também foi afetado: cerca de 100 escolas secundárias enfrentaram interrupções e 27 foram bloqueadas, especialmente em Paris, Montpellier, Rennes e Lille. Mobilizações estudantis ocorreram em diversas cidades, refletindo o engajamento da juventude na contestação social.

No final da tarde circulavam nas redes sociais imagens do incêndio em um restaurante no centro da capital, às margens dos protestos. A procuradora de Paris, Laure Beccuau, informou que o fogo que atingiu o estabelecimento pode ter sido causado involuntariamente por uma ação policial durante a dispersão de manifestantes hostis.

Detenções

As detenções em Paris incluíram 99 prisões provisórias, a maioria por formação de grupos com intenção de cometer atos violentos ou vandalismo. Dois indivíduos foram detidos por agressões contra autoridades, e seis menores também foram apreendidos. A procuradora destacou um dado novo: o número expressivo de mulheres entre os detidos, com mais de 70 identificadas, sendo cerca de 40 sob custódia.

O impacto da mobilização foi sentido em diversas frentes. Rodovias foram bloqueadas em regiões como Rennes, Caen, Nantes e Rodez. Houve tentativas de invasão nos pedágios do túnel do Mont-Blanc e uma operação de lentidão na rodovia A36 entre Belfort e Montbéliard. No transporte ferroviário, a estação Châtelet-Les Halles, maior terminal subterrâneo da Europa, foi fechada por segurança.

A circulação entre Toulouse e Auch foi interrompida por sabotagem de cabos, e outras linhas sofreram danos, como entre Marmande e Agen. A rede SNCF informou que houve tentativas de invasão em estações como Gare du Nord, em Paris, mas também em Marselha e Montpellier, todas frustradas pela polícia.