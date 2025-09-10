Quem é Sébastien Lecornu, novo primeiro-ministro francês aliado de Macron

Desde a noite de ontem, a França tem um novo primeiro-ministro: Sébastien Lecornu, o quinto chefe de governo do segundo mandato do presidente francês, Emmanuel Macron, e o quarto em apenas um ano. Ex-ministro das Forças Armadas (equivalente à Defesa no Brasil), o fiel macronista assume após a queda de François Bayrou e em meio a uma crise política que leva parte da população às ruas hoje.

A passagem de poder ocorre ao meio-dia pelo horário local (7h em Brasília), algumas horas após o início do movimento "Vamos bloquear tudo", em que vários setores saem às ruas do país para expressar seu descontentamento com o governo. Fiel aliado de Macron e originário de partidos da direita, o novo primeiro-ministro ascendeu ao cargo sem grande alarde e apesar de ter liderado um ministério-chave em tempos de guerra, é desconhecido por grande parte dos franceses.

Sua discrição, no entanto, não significa falta de ambição. Aos 39 anos e na ativa há mais de 20 anos, Lecornu é conhecido como "um animal político" no círculo do poder. Originário da Normandia, no norte da França, filho de um técnico de aeronáutica e de uma secretária, ele jamais escondeu sua forte ligação com sua região, onde o avô foi um célebre resistente à invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial.