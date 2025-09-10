Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

"Descemos para o subsolo, foi assustador", conta Olga, mãe da recém-nascida. "Dava para ouvir os drones Shahed e as explosões. As janelas estavam barricadas, mas tudo tremia. Ficamos lá até as cinco da manhã, depois subimos. Mas logo veio outra alerta, dessa vez de mísseis Kalibr. Tivemos que descer novamente."

Olga e seu marido hesitaram antes de decidir ter um segundo filho. A primeira filha do casal tinha menos de três anos quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Pacientes buscam lugares mais seguros

A guerra, que já dura mais de três anos, transformou a rotina da maternidade em um ciclo de alertas e evacuações. A diretora da unidade, Irina Golovotiuk Iouzovpolskaya, relata que o número de nascimentos caiu 40% desde o início do conflito.

"Após noites como a de sábado para domingo, com ataques intensos, muitas mulheres decidem partir. Na manhã seguinte, durante as consultas, ouvimos: 'tal paciente foi embora', 'outra também'. Elas vão dar à luz em lugares mais seguros, como na Moldávia."

Em um dos quartos do primeiro andar, Macha e seu marido Iaroslav se preparam para deixar a maternidade com o recém-nascido Micha. "Vamos ter que pensar seriamente em adaptar o nosso porão", diz Macha, que enfrentou anos de tentativas antes de conseguir engravidar. "É guerra, sim, mas como viver sem filhos?", questiona, acariciando o bebê. "Essas crianças deveriam crescer em paz, não em abrigos subterrâneos."