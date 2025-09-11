Catar enterra vítimas de ataque israelense em Doha em meio a forte esquema de segurança

Os funerais das seis pessoas mortas em ataques israelenses que tinham como alvo líderes do Hamas em Doha começaram nesta quinta-feira (11), na capital do Catar. A cerimônia contou com a presença do emir Tamim bin Hamad Al Thani e aconteceu sob rígido esquema de segurança. O primeiro-ministro do Catar afirmou que o chefe do governo israelense deve ser julgado.

Imagens transmitidas pela emissora de televisão estatal mostraram um caixão coberto com a bandeira do Catar e outros cinco com as cores da Palestina, dispostos na mesquita Sheikh Mohammed bin Abdul Wahab, um dos principais locais religiosos de Doha. O emir Tamim bin Hamad Al Thani participou das orações fúnebres ao lado de dezenas de homens vestidos com trajes tradicionais catarianos, além de civis e membros das forças de segurança.

O Ministério do Interior havia anunciado pela manhã que a cerimônia incluiria a oração fúnebre para os "mártires do ataque israelense", entre eles o cabo Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, integrante das forças de segurança interna (Lekhwiya). O sepultamento foi realizado no cemitério de Mesaimeer. As autoridades reforçaram a segurança nos arredores da mesquita, com a instalação de diversos pontos de controle.