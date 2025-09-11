Deputados franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

A recomendação foi apresentada nesta quinta-feira (11) em um relatório da Comissão Parlamentar francesa sobre o TikTok. A comissão foi instaurada em março de 2025, após uma denúncia feita por sete famílias francesas contra a plataforma. Além da proposta de proibir o uso de redes sociais por menores de 15 anos, os parlamentares sugerem também a criação de um "toque de recolher digital" noturno para adolescentes entre 15 e 18 anos.

O relatório foi elaborado após meses de audiências com famílias, executivos de redes sociais e influenciadores, com o objetivo de analisar o funcionamento do algoritmo do TikTok. A plataforma de vídeos curtos é a mais popular entre os jovens na França.

A proposta de proibição para menores de 15 anos teria o apoio do presidente Emmanuel Macron. O gabinete presidencial francês afirmou que pretende restringir o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, seguindo o exemplo da Austrália, que no ano passado adotou leis para impedir o uso dessas plataformas por menores de 16 anos.