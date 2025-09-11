Nepal: após violentos protestos que provocaram queda de governo, autoridades estudam transição

A eclosão dos distúrbios, que começaram na segunda-feira (8) em Katmandu e outras cidades, foi motivada pela insatisfação dos jovens nepaleses com a corrupção generalizada, o alto desemprego e a decisão do governo de bloquear as redes sociais.

O auge da violência ocorreu na terça-feira, com manifestantes incendiando a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center, um hotel Hilton e a sede do principal diário do país, o "Kathmandu Post".

Os confrontos resultaram em 19 mortos entre os manifestantes e três policiais mortos, segundo o exército e a polícia. Diante da escalada, o primeiro-ministro Khadga Prasad Sharma Oli, de 73 anos e que já havia liderado o governo por quatro vezes, anunciou sua renúncia na terça-feira.

Discussões para sair da crise

Com a saída de Oli, o país busca um novo rumo político. O presidente Ramchandra Paudel, de 80 anos, cujas funções são majoritariamente protocolares, declarou nesta quinta-feira que está consultando todas as possibilidades para encontrar uma saída constitucional para a crise, buscando uma solução "o mais rápido possível" para atender às demandas dos cidadãos.

O general Ashok Raj Sigdel, chefe do Exército nepalês, iniciou um diálogo político já na quarta-feira com "diferentes partes", incluindo representantes dos manifestantes, para discutir a transição de poder.