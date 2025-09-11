Netanyahu reafirma que não haverá Estado palestino e lança projeto de colonização na Cisjordânia

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (11) que não permitirá a criação de um Estado palestino, durante uma cerimônia de assinatura de um grande projeto de colonização em Maalé Adumim, uma colônia israelense situada a leste de Jerusalém. "Vamos cumprir nossa promessa: não haverá Estado palestino, este lugar nos pertence", afirmou, em evento transmitido ao vivo por seu gabinete. Ele também anunciou planos para dobrar a população da cidade.

O projeto envolve a construção de 3.400 unidades habitacionais na área conhecida como E1, entre Jerusalém e Maalé Adumim. A iniciativa, há anos paralisada por pressão internacional, foi retomada com apoio do ministro das Finanças Bezalel Smotrich, figura da extrema-direita, que também defende a anexação da Cisjordânia.

A proposta provocou forte reação internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o plano, alertando que ele ameaça a viabilidade de um Estado palestino contíguo e representa uma "ameaça existencial" à solução de dois Estados. A Autoridade Palestina classificou a medida como mais um passo na "anexação progressiva" da Cisjordânia.