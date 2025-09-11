Polônia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após violação de espaço aéreo por drones russos

Segundo o ministro polonês das Relações Exteriores, Radoslaw Sikorski, o país quer "chamar a atenção do mundo inteiro para esse ataque sem precedentes realizado por drones russos contra um país que é membro não apenas da ONU, mas também da União Europeia e da OTAN".

Para ele, a intrusão "não é apenas um teste militar e político para a Polônia, como para toda a OTAN".

Tráfego aéreo limitado

Na manhã de quinta-feira, Varsóvia também anunciou a restrição do tráfego aéreo em sua fronteira oriental, medida tomada "para garantir a segurança nacional", segundo comunicado da Agência Polonesa de Navegação Aérea (PAZP).

A pedido do Exército polonês, o tráfego aéreo será fechado ? com raras exceções ? para voos civis ao longo da fronteira com Belarus e Ucrânia, a partir de quinta-feira até 9 de dezembro.

De acordo com Varsóvia, 19 drones entraram no espaço aéreo polonês entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, sem deixar feridos. Pelo menos três aparelhos "de fabricação russa", segundo Sikorski, foram derrubados pelo Exército polonês com apoio de aliados da OTAN.