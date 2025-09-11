Protestos contra Israel provocam mudanças e reforço de segurança em prova ciclística na Espanha

Durante os dias de prova, houve numerosos protestos em apoio à Palestina. Uma das principais razões é a presença da equipe Israel - Premier Tech, cujo dono, Sylvan Adams, é descrito pela imprensa espanhola como sionista, multimilionário e amigo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Segundo o jornal espanhol El País, Adams utiliza o time de ciclistas do qual é proprietário para praticar "sportwashing" - termo em inglês utilizado para descrever o uso do esporte como forma de melhorar a imagem e reputação de um indivíduo, empresa ou instituição, por exemplo. Nesse caso, a imagem a ser "melhorada" seria a de Israel, em meio a ataques constantes contra o povo palestino.

Diante desse cenário, as manifestações pedem tanto a defesa da Palestina, em termos gerais, quanto a retirada da equipe Israel - Premier Tech da competição.

Mudanças de plano

Já foram registrados diversos tipos de protestos ao longo dos dias de La Vuelta. Um exemplo ocorreu em Bilbao, no último dia 3. Com bandeiras da Palestina em mãos, manifestantes gritavam palavras de ordem como "Israel genocida". A intensidade da mobilização levou a direção da prova a antecipar a linha de chegada em três quilômetros e a cancelar a definição de um vencedor naquela etapa.

As cenas se repetiram em diferentes fases da competição. Em El Bierzo, na região de Castela e Leão, o asfalto de um trecho foi pintado com desenhos de corpos e nomes de crianças mortas em Gaza.