Relatório global aponta avanços democráticos no Brasil e pior queda da liberdade de imprensa no mundo

A liberdade de imprensa se deteriorou consideravelmente nos últimos cinco anos em todo o mundo, atingindo seu ponto mais baixo em meio século, segundo relatório anual de referência sobre democracia, publicado nesta quinta-feira (11). O documento, elaborado pelo Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA Internacional), destaca, no entanto, avanços democráticos em alguns países, entre eles, o Brasil. O julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF é citado no texto.

"O estado atual da democracia é preocupante", declarou Kevin Casas-Zamora, secretário-geral da organização intergovernamental IDEA, com sede em Estocolmo.

Mais da metade dos países do mundo (54%) registrou, entre 2019 e 2024, queda em pelo menos um dos cinco indicadores-chave que definem uma democracia, de acordo com o relatório. O estudo avalia a liberdade de imprensa e de expressão, bem como a independência das eleições, do parlamento e do sistema judiciário.