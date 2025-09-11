STF forma maioria para condenar Bolsonaro e aliados na ação penal por tentativa de golpe de Estado

Carmen Lúcia disse na sessão desta quinta-feira (11) que o grupo "desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais Poderes constitucionais, especialmente do Poder Judiciário." E afirmou também que "o que há de inédito, talvez, nessa ação penal, é que nela pulsa o Brasil que me dói".

A sessão foi marcada pela reação dos ministros ao colega Luís Fux, que na quarta-feira (10) usou toda a sessão, de manhã até à noite, para apresentar seu voto, discordando dos demais.

Já era esperado que Fux faria um contraponto, porém a forma como ele leu voto, sem permitir apartes, com palavras duras atribuídas ao relatório de Alexandre de Moraes gerou tensão na corte e municiou o coro dos bolsonaristas em defesa de uma anistia ou ao menos uma redução de penas, propostas que vire e mexe ganham força no Congresso Nacional.

Exibição de vídeos

O ministro Alexandre de Moraes chegou a exibir vídeos com discursos públicos de Bolsonaro, quando era presidente da República, criticando o STF.

Um dos pontos mais criticados por Fux foi o julgamento pela Suprema Corte de pessoas que não tem mais foro, argumento rebatido por Carmen Lúcia: "Sempre votei do mesmo jeito. Sempre entendi que a competência era do STF.