Venezuela em alerta: Maduro mobiliza tropas contra 'ameaça imperial' dos EUA no Caribe

A Venezuela ativou, na madrugada desta quinta-feira (11), uma operação militar de "resistência" diante do que classificou como uma "ameaça" dos Estados Unidos devido à sua mobilização de tropas no Caribe.

O presidente Nicolás Maduro liderou a operação Independência 200 em 284 "frentes de batalha" em todo o país. Ele não especificou o número de tropas.

"Esses mares, essa terra, esses bairros, essas montanhas, essas imensidões e as riquezas dessas terras pertencem ao povo da Venezuela, nunca pertencerão ao império americano, nunca, jamais", disse Maduro em uma comunidade localizada entre Caracas e a cidade costeira de La Guaira.