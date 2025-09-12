Após protestos que deixaram mais de 50 mortos, Nepal deve ter governo interino

Pouco se sabe sobre as discussões em curso entre o presidente e a chamada "Geração Z" ? um termo genérico para os jovens que expressaram massivamente sua indignação contra a classe política do Nepal, nesta semana, em protestos antigovernamentais que deixaram pelo menos 51 mortos.

Aos 76 anos, Dhruba Shreshta já viu muitos protestos e tumultos se tornarem violentos. Mas ele nunca assistiu a tanta violência e raiva como as que irromperam esta semana nas ruas da capital nepalesa. "É a primeira vez que algo assim acontece no Nepal", disse esta manhã o funcionário público aposentado. "Qualquer um ficaria assustado nessa situação. Se você visse o estado de destruição que vi em alguns prédios do governo", explica ele, ainda chocado. "Esperei dois dias antes de sair..."

Somente nesta sexta-feira, ele criou coragem para se aventurar nas barracas de um mercado na capital. Com alguns vizinhos, ele se abasteceu de vegetais, carne e laticínios antes de voltar para casa o mais rápido possível.

Parlamento incendiado

As cicatrizes dessa revolta são bem visíveis. O Supremo Tribunal, o Parlamento, os Ministérios da Saúde e dos Transportes ? a maioria dos prédios está queimada e abandonada. Muitos veículos também foram incendiados.

O Parlamento foi incendiado, assim como a residência do primeiro-ministro, que não teve escolha a não ser renunciar.