Assassinato de Charlie Kirk: governador de Utah revela identidade de suspeito detido

Donald Trump declarou mais cedo à Fox News que "alguém muito próximo" do suspeito o denunciou, acrescentando que o pai do acusado e um pastor tiveram papel importante na captura do jovem. A informação foi confirmada pelo governador de Utah.

Segundo Cox, na noite de quinta-feira (11), "um membro da família" do suspeito entrou em contato com um amigo, que notificou as autoridades informando que "Robinson havia confessado ou insinuado envolvimento" no assassinato de Kirk.

Quem é Tyler Robinson

Primogênito de três irmãos, Tyler Robinson, vivia com a família no condado de Washington, no extremo sudoeste do estado, próximo à fronteira com Nevada e Arizona, segundo o governador. Ele estudou nas escolas primária e secundária da cidade de St. George e não possui antecedentes criminais no estado, conforme a imprensa americana. Fotos publicadas nas redes sociais por sua mãe, Amber, parecem mostrar uma família unida.

"Durante 33 horas, rezei para que (...) não fosse alguém daqui, mas de outro estado ou país", confessou o governador na sexta-feira, sobre o autor do disparo que matou Charlie Kirk com um tiro no pescoço, durante um debate público em um campus universitário. "Mas aconteceu aqui, e era um dos nossos", reconheceu.