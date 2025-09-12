"Caça às bruxas": Trump critica condenação de Bolsonaro e Rubio promete resposta dos EUA

"Achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil", afirmou.

A maioria da Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e outros sete réus nesta quinta-feira (11) por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

Perseguição política

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também prometeu uma resposta de Washington à decisão da Justiça brasileira. Em uma publicação na rede social X, ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de perseguição política e disse que os Estados Unidos "responderão de forma adequada a essa caça às bruxas".

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. ? Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

O Itamaraty reagiu e classificou o post como uma ameaça. Em uma mensagem no X, afirmou que o Brasil continuará defendendo sua democracia contra "agressões e tentativas de interferência". O Ministério das Relações Exteriores afirmou que "as instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo."