Em meio à tensão com Otan e europeus, Rússia e Belarus iniciam exercícios militares conjuntos

Desde que drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, na noite de terça-feira (9) para quarta-feira (10), a tensão que já existia entre a Rússia, os países europeus e a Otan cresceu na região.

As tropas vão simular uma resposta a um ataque contra a Rússia e Belarus. A segunda fase das manobras será focada na "restauração da integridade territorial da União e na derrota do inimigo, com a participação de um grupo de forças de coalizão de Estados amigos", segundo o ministério.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse na quinta-feira que os exercícios, inclusive os realizados perto da fronteira polonesa, não têm como alvo nenhum outro país. Belarus faz fronteira com três membros da Otan, Polônia, Lituânia e Letônia, ao oeste, e com a Ucrânia ao sul.

Nesta sexta-feira (12), o Kremlin afirmou que as preocupações europeias com os exercícios militares russos e bielorrussos são baseadas em 'emoções excessivas' e hostilidade contra a Rússia. Peskov disse que os países da Europa Ocidental sofrem de uma "sobrecarga emocional" e que a Rússia não representa uma ameaça para eles.

"Exercícios não visam outros Estados"

Que mensagem será transmitida com essas manobras? Como de costume, Moscou alterna entre sinais de ameaça e de apaziguamento. Minsk, por sua vez, tenta minimizar seu impacto, alegando que a maioria dos exercícios ocorrerá longe das fronteiras europeias. "Eles não visam outros Estados", reafirmou o porta-voz do Kremlin na quinta-feira (11).