EUA pedem ajuda da população para localizar assassino de Charlie Kirk; FBI divulga foto do suspeito

"Não podemos fazer nosso trabalho sem a ajuda da população", declarou. "Vamos pegar essa pessoa", prometeu, afirmando que exigirá "pena de morte" para o autor do crime.

O FBI acredita que o suspeito tenha disparado de um telhado e fugido para um bairro próximo. A arma usada, um rifle de ação por ferrolho, foi encontrada em uma área arborizada, com marcas de pegadas, de um antebraço e da palma de uma mão.

As munições continham inscrições antifascistas e mensagens de apoio à comunidade transgênero. Caso a investigação confirme uma filiação partidária do autor do crime ou um ativismo anti-Trump, o governo poderá avaliar até que ponto controla os canais que levaram Trump ao poder.

O FBI divulgou várias imagens do suspeito: um homem magro, vestindo roupas escuras, óculos de sol, boné e uma camisa preta de manga longa com a bandeira americana. A polícia anunciou uma recompensa de até US$ 100 mil por informações que levem à captura do criminoso.

Vice-presidente homenageia Charlie Kirk

O vice-presidente J.D. Vance, que chamou Charlie Kirk de "verdadeiro amigo", cancelou sua participação nas cerimônias do 11 de setembro em Nova York para visitar a família do influenciador em Utah.