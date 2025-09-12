Jau celebra retorno a Paris na Lavagem da Madeleine ao lado do Olodum

Nesta 27?ª edição da Lavagem de la Madeleine, Jau será acompanhado por uma banda base de cerca de oito músicos, que também tocarão com outros artistas convidados, como Armandinho Macêdo e Robertinho. Segundo ele, tudo está ensaiado e preparado para uma apresentação vibrante: "Está tudo muito lindo para a gente fazer uma entrega maravilhosa."

Mais do que uma performance musical, a Lavagem da Igreja de la Madeleine representa, para Jau, uma oportunidade de diálogo cultural. Ele destaca a abertura da França à cultura afro-brasileira, afro-baiana e a muitos países do continente africano, como Senegal e Costa do Marfim.

"A França talvez seja o país europeu que mais abre as portas para a cultura afro. Não só a afro-brasileira, mas também uma abertura gigante para a cultura dos países africanos. A França talvez seja o país europeu que mais abra as portas para essa cultura afro-mundial", afirma.

Após a apresentação em Paris, Jau segue para Lisboa, onde participa de outro evento cultural, antes de retornar ao Brasil. Lá, ele continua envolvido em projetos como o "Pôr do Jau", que percorre o país com shows ao pôr do sol, e gravações audiovisuais no Pelourinho, exaltando a beleza e a força da música baiana.