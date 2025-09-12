"Julgamento histórico": imprensa europeia reage à condenação de Bolsonaro

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete aliados tem forte repercussão na imprensa francesa e europeia. A notícia da sentença de 27 anos e três meses de prisão imposta ao ex-presidente brasileiro é uma das principais manchetes desta sexta-feira (12) em vários veículos de diferentes países.

"Um julgamento histórico", diz o título da matéria do jornal francês Le Monde. O correspondente do diário no Brasil, Bruno Meyerfeld, lembra que há anos Bolsonaro dizia que seu futuro contava com três opções: "prisão, morte ou vitória", embora o ex-presidente sempre excluísse a primeira delas. "Mas a história decidiu o contrário e lhe deu uma resposta incisiva", afirma a reportagem.

Le Monde também destaca a frase da ministra Cármen Lúcia ao justificar seu voto. "A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com o seu passado, o seu presente e com o seu futuro." Para o jornal, "ninguém pode duvidar do significado histórico deste veredicto, que pode muito bem ser a peça que faltava para a consolidação da democracia no maior país da América Latina."