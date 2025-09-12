Líderes latino-americanos reagem à condenação de Bolsonaro; Milei mantém silêncio

O presidente de esquerda do Chile, Gabriel Boric, interpretou as condenações como uma demonstração de força da democracia brasileira.

"Os meus respeitos à democracia brasileira que resistiu uma tentativa de golpe e hoje julga e condena os seus responsáveis. Tentaram destruí-la e hoje sai fortalecida. Democracia sempre', publicou o presidente chileno na rede social X numa mensagem que se limitou a exaltar a institucionalidade do Brasil.

O Chile terá eleições presidenciais em 16 de novembro com um cenário de polarização entre a esquerda e a extrema-direita.

Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro também exaltou a democracia, mas subindo o tom contra Bolsonaro.

"Todo golpista deve ser condenado. São as regras da democracia", afirmou o presidente colombiano em uma mensagem na rede X, logo após Jair Bolsonaro ser condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A publicação de Petro também foi uma resposta à reação do senador norte-americano Marco Rubio, que criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Segundo ele, os Estados Unidos "responderão à caça às bruxas" contra Bolsonaro. O presidente colombiano tem sido um crítico do comportamento do ex-presidente desde o ataque de 8 de janeiro de 2023.