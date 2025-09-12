Lygia Pape ganha 1ª exposição individual na França com obras emblemáticas do neoconcretismo

No coração da exposição está Ttéia 1, C (2003/2025), uma instalação feita com fios de cobre tensionados no espaço, que mergulha o visitante numa experiência sensorial profunda. "Nosso corpo está ativo, nosso olhar desempenha um papel quase cinético", observa Emma Lavigne. A obra se transforma conforme a luz e o movimento do visitante, encarnando o conceito de "tecer o espaço" que dá título à mostra. Para Lavigne, essa peça emblemática "explode completamente a ideia do cubo, da geometria, e redefine a relação entre obra e público".

"Essa exposição está sendo, para mim, uma coroação de sua obra", disse à RFI na abertura da mostra em Paris a filha da artista, Paula Pape, que administra seu legado. "Desde que a minha mãe faleceu, ela me deu uma missão: resguardar sua obra e divulgá-la através do Projeto Lygia Pape", conta.

"A Lygia gostava muito da França, gostava muito dos franceses. Então eu acho que faltava uma exposição desse nível em Paris. Acho que quem não conhecia tanto o trabalho da Lygia está tendo agora a oportunidade de conhecer", sublinhou.

Além de Ttéia, a exposição apresenta o majestoso Livro da Noite e do Dia III (1963-1976), composto por 365 pequenos quadros que evocam o tempo e sua passagem, e a performance coletiva O Divisor, em que os corpos dos participantes ativam o espaço, tornando-o sensível e vivo. "Queríamos ativar essa dimensão performativa e meditativa da obra de Lygia", explica Lavigne, destacando o engajamento da artista com "o espaço público" e a transformação social.

A mostra na sede da coleção Pinault também apresenta filmes experimentais raramente exibidos, que revelam o olhar de Pape sobre o tempo, o ritmo e a abstração. Imersos no contexto político do Brasil, esses filmes reforçam sua busca por uma arte que ultrapassa o objeto e se inscreve na experiência.

Nascida em Nova Friburgo e morta no Rio de Janeiro, Lygia Pape foi uma figura central da vanguarda brasileira. Sua obra, impregnada pelo contexto político do Brasil, rompe com a ideia da arte como objeto acabado. "Ela reinventou completamente a relação entre o artista, sua autoridade e o espectador", afirma Lavigne.