ONU aprova Declaração de Nova York e defende solução de dois Estados para Gaza

A Assembleia Geral da ONU adotou nesta sexta-feira (12), por ampla maioria, a Declaração de Nova York, que visa estimular uma solução de dois Estados para o conflito na Faixa de Gaza: um Estado israelense e outro palestino. Pela primeira vez, o Hamas está totalmente excluído.

Há quase dois anos, Israel vem denunciando a incapacidade da Assembleia ? e do Conselho de Segurança ? da ONU de condenar os ataques sem precedentes do movimento palestino Hamas em território israelense, ocorridos em 7 de outubro de 2023.

O texto, preparado pela França e pela Arábia Saudita, foi aprovado por 142 votos a favor, 10 contra (incluindo os de Israel e dos Estados Unidos) e 12 abstenções. A declaração é clara: