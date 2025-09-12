STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão e rompe com tradição de impunidade

Jair Bolsonaro, que sempre elogiou o golpe de 1964, foi condenado a um regime inicialmente fechado, que deve ser cumprido até ser esgotada a fase de recursos no Supremo Tribunal Federal. Alguns apostam que o desfecho jurídico se dará ainda este ano.

Aliados do ex-presidente vieram a público para dizer que consideraram abusivo o tamanho da punição e insistem que golpe não concretizado não é golpe, a exemplo do que agora prega o ministro Luiz Fux.

Para o jurista e professor de direito penal da FGV/RJ, Tiago Bottino, o resultado já era esperado. "Eu entendo que a pena de Bolsonaro está dentro de uma margem que já era esperada. Alguns analistas imaginavam que ele poderia receber penas ainda mais altas, próximas das máximas de cada crime, mas o relator foi comedido na aplicação e levou em consideração as causas de aumento e de diminuição previstas no Código Penal", afirmou.

"A pena maior de Bolsonaro em relação aos demais condenados é consequência da posição de liderança nos crimes praticados", disse Bottino.

Além de Bolsonaro, as penas do STF para o núcleo central da trama golpista foram 26 anos para Walter Braga Netto, 24 anos para Almir Garnier, 24 anos para Anderson Torres, 21 anos para Augusto Heleno, 19 anos para Paulo Sérgio Nogueira e 16 anos e 1 mês e 15 dias para Alexandre Ramagem. Mauro Cid foi condenado a 2 anos em regime aberto.

Esperança política

Bolsonaro quer usar o ativo político que ainda tem para conseguir reverter a situação, aplicando uma equação direta: vai apoiar quem o ajudar. E ele tem peso político importante para a direita, ainda mais numa disputa com Lula.