União Europeia amplia sanções contra autoridades russas e visa empresa petrolífera

A União Europeia (UE) decidiu ampliar suas sanções contra centenas de autoridades e entidades russas acusadas de apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. As medidas devem ser apresentadas pela Comissão Europeia aos Estados-membros nesta sexta-feira (12).

As sanções, impostas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, afetam mais de 2.500 indivíduos e entidades russas, incluindo empresas e o próprio presidente Vladimir Putin. Elas devem ser renovadas a cada seis meses e dependem da aprovação unânime dos 27 Estados-membros.

As medidas incluem o congelamento de ativos na UE e a proibição de entrada desses indivíduos em território europeu. Paralelamente, o bloco também prepara um 19º "pacote" de sanções econômicas, que visam principalmente suas vendas de petróleo, uma de suas maiores fontes de financiamento.