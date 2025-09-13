Calma retorna ao Nepal após dias de protestos; presidente dissolve Parlamento e convoca eleições

Depois de vários dias de tumultos e protestos, a calma voltou às ruas do Nepal neste sábado (13). Na capital, Catmandu, onde foi imposto um toque de recolher, as lojas reabriram e o tráfego de veículos foi retomado. O presidente do país ? que tem cerca de 30 milhões de habitantes e está localizado entre a China e a Índia ? convocou novas eleições para daqui a sete meses.

O presidente nepalês, Ramchandra Paudel, dissolveu o Parlamento e anunciou eleições para março de 2026. O comunicado encerra uma semana de tensões elevadas, que resultaram na destituição do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli e na nomeação da ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, como chefe de governo interina.

Segundo a declaração oficial emitida na noite de sexta-feira (12), a Câmara dos Representantes foi dissolvida e novas eleições foram marcadas para 5 de março de 2026.