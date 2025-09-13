Exército de Israel afirma que mais de 250 mil palestinos já deixaram a cidade de Gaza

Mais de 250 mil moradores deixaram a cidade de Gaza nas últimas semanas, segundo o Exército de Israel, que intensificou os bombardeios e operações militares na região. A ofensiva, que mira o que os militares chamam de "infraestruturas terroristas", tem como objetivo reduzir riscos para as tropas em futuras etapas da operação.

Com informações de Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalém

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, controlada pelo Hamas, 62 pessoas morreram nas últimas 24 horas em toda a Faixa de Gaza, sendo 35 apenas na cidade. Um ataque aéreo particularmente letal atingiu uma residência no noroeste da cidade de Gaza, matando 14 pessoas, a maioria mulheres e crianças.