Explosão em um bar de Madri deixa dezenas de feridos

Uma explosão destruiu parcialmente um bar em Madri, na tarde deste sábado (13), deixando 21 pessoas feridas, três delas em estado grave, anunciaram os serviços de emergência espanhóis.

No fim da tarde, os bombeiros ainda removiam os destroços do estabelecimento localizado no bairro de Vallecas, na capital espanhola.

Uma publicação na rede X feita pelos serviços de emergência espanhóis mostrava imagens do teto parcialmente desabado do bar e de tijolos espalhados pelo chão.