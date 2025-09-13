Marcha da extrema direita toma o centro de Londres por 'liberdade de expressão' e 'contra imigrantes"

"Não sou racista, apenas vejo a mudança demográfica", afirmou Ritchie, de 28 anos. Para ele, a chegada ilegal de migrantes ao Reino Unido é considerada uma "invasão".

"Queremos nosso país de volta", continuou o jovem, que preferiu não revelar o sobrenome. Vindo de Bristol com três amigos ? todos vestindo camisetas pretas com a bandeira britânica ? ele considera Tommy Robinson "um herói".

"Estou muito preocupado, realmente muito preocupado", disse outro manifestante, Philip Dodge, padeiro aposentado que veio de Sheffield com sua esposa, Maggie. "Pessoas estão sendo presas por ousarem falar sobre imigração ou questões de gênero. Nunca pensei que veria isso neste país", disse.

Mary Williams, londrina de 30 anos, segurava uma foto do influenciador conservador americano Charlie Kirk, porta-voz do movimento jovem de Donald Trump, que foi morto a tiros na quarta-feira (10) nos Estados Unidos. A morte, segundo ela, foi "chocante" e a motivou a participar do protesto.

Tommy Robinson compartilhou diversos conteúdos sobre Charlie Kirk em suas redes sociais.

A figura midiática de maior destaque dos últimos acontecimentos sensíveis vivenciados no Reino Unido, Tommy Robinson comenta os fatos do dia nas redes sociais. Seu nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon. Ele é o cofundador da Liga de Defesa Inglesa (EDL), um antigo grupo marginal que afirma lutar contra a ameaça islâmica.