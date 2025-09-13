Novo primeiro-ministro da França descarta reduzir feriados e promete reforço na Saúde

O novo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou neste sábado (13) que descarta a eliminação de dois feriados no país, medida que constava da proposta de orçamento para 2026 de seu antecessor, François Bayrou, e que sofreu muitas críticas da população. Em seu primeiro deslocamento público após assumir o cargo, Lecornu visitou uma cidade do centro-leste da França, onde foi averiguar a dificuldade cotidiana de muitos franceses para conseguir uma consulta médica.

Em Mâcon, Sébastien Lecornu prometeu a abertura de novos centros de saúde até 2027, com o objetivo de oferecer a todos os franceses uma opção de atendimento a cerca de 30 minutos de casa. O chefe de governo afirmou que queria tornar essa questão uma "grande prioridade nacional".

Por algumas horas, Sébastien Lecornu abandonou as articulações políticas que está conduzindo ativamente em Paris para formar um governo e tentar elaborar um orçamento para 2026 que possa ser adotado pela Assembleia Nacional.