'O Rei da Feira': em nova comédia, Leandro Hassum reflete sobre os fantasmas de sua própria vida

Um detetive com ajuda do além

Na trama, Hassum interpreta um policial do subúrbio do Rio de Janeiro. Ali ele conhece todo mundo, incluindo Bode (Pedro Wagner), que morre misteriosamente após ganhar uma bolada no jogo do bicho. Uma característica desse detetive é que ele vê, desde criança, pessoas mortas e tem essa conexão com o além. E é o próprio Bode que aparece para ele logo após o "possível assassinato" para tentar desvendar o caso.

"Se quiser romantizar, eu sou uma espécie de Poirot, um detetive particular, que, na verdade, nada mais é do que um policial que, nas horas vagas, ele é segurança desta feira onde ele foi criado, onde a sua mãe trabalhou, namorou o cara da barraca. Era amigo do Bode e acaba tentando resolver o crime. E aí tem essa coisa do misticismo, que é uma coisa tão nossa também, de acreditar nessas crenças de tudo. Nós somos um país que tem isso. Ora, o cara vai na igreja católica, daqui a pouco toma um banho de sal grosso, acende uma vela para o anjo da guarda, lê a Bíblia e não sei o quê", comenta.

Da feira ao Costco

Falando de feira, Hassum não esconde a paixão de andar entre barracas e provar de tudo um pouco. O Leandro que vai à feira no Brasil é o mesmo que vai ao supermercado dos Estados Unidos?

"Com certeza. É aquele cara que evita ir com fome porque se eu for com fome na feira ou no mercado aqui, a compra sai o dobro. Quando você vai à feira, eu sou aquele cara que aceita amostras de tudo. É igual, a gente tem o Costco aqui, né? Que você vai, o cara vai com aquelas amostrinhas", afirma.