OLP inicia desarmamento em maior campo de refugiados do Líbano

Em comunicado, o Exército afirmou ter recebido "cinco caminhões carregados com armas do campo de Ain al-Helouh", no sul do Líbano, e "três caminhões do campo de Beddawi", no norte do país. "A entrega incluiu vários tipos de armas, projéteis e munições."

Veículos e soldados libaneses foram posicionados ao redor do campo, próximo à cidade de Sidon, segundo observou um fotógrafo da AFP. Os militares impediram qualquer aproximação.

Um oficial da OLP, Abdelhadi al-Assadi, confirmou que os caminhões carregados com armas dos campos de Ain al-Helouh e Beddawi foram entregues ao Exército libanês. Esta foi a primeira vez que uma operação desse tipo ocorreu no campo de Beddawi.

A operação parte de um esforço do Líbano para centralizar o controle de armas no Estado, especialmente em meio à pressão internacional para desarmar o Hezbollah, grupo xiita muçulmano apoiado pelo Irã.

A OLP já havia entregue armas dos campos de Mar Elias, Shatila e Bourj al-Barajneh, em Beirute, além dos campos de Rashidiyeh, Bass e Bourj Chemali, no sul do país.

O Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, é o principal componente da OLP. Já o Hamas e a Jihad Islâmica ? grupos islâmicos aliados do Hezbollah libanês ? não fazem parte da organização e ainda não anunciaram nenhuma entrega de armas ao Exército libanês.