ONU aos 80 anos: confiança abalada nas Nações Unidas é reflexo da crise do multilateralismo

Como exemplos, ele cita a intervenção unilateral dos EUA no Iraque em 2003, que "passou por cima do Conselho de Segurança"; a intervenção da OTAN na Líbia em 2011, que excedeu o mandato do Conselho de Segurança de criar uma "no-fly zone" e levou a uma mudança de regime e a agressão da Rússia contra a Ucrânia a partir de 2014 e em 2022, que violou "indiscutivelmente a Carta das Nações Unidas".

Essas ações, muitas vezes realizadas por países que são membros permanentes do Conselho de Segurança, "vão minando o respeito às regras, do respeito ao fundamento mais importante das Nações Unidas, que é o respeito à soberania e à integridade territorial dos seus membros".

Loureiro aponta ainda que a ascensão de lideranças de extrema direita em países também mina o escopo de atuação da ONU. "A falta de financiamentos e o sucateamento da estrutura também é um problema crítico", com a "seca de recursos" de alguns dos principais financiadores, como os Estados Unidos.

Conselho de Segurança à prova em tempos turbulentos

Loureiro questiona a crescente irrelevância do Conselho de Segurança, afirmando que "cada vez menos faz sentido". Ele argumenta que nos conflitos da Ucrânia e em Gaza, "em ambos os casos, a gente tem, direta ou indiretamente, membros do Conselho de Segurança atuando" em violação à Carta da ONU ou apoiando terceiros que o fazem.

Isso resulta no bloqueio de "quaisquer ações significativas por parte do Conselho de Segurança", tornando-o inoperante. Além disso, o Conselho tem demonstrado "pouca atenção" a guerras e crises no Sul Global, como a guerra civil no Sudão, onde embargos de armas são "deliberadamente desrespeitados" sem consequências. Essa dinâmica, para Loureiro, "coloca em xeque toda a discussão sobre para que serve o Conselho de Segurança" e a legitimidade dessa estrutura.