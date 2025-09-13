Rebaixamento da nota soberana da França 'é uma responsabilidade política', analisa Federação dos Bancos

Um dia após a agência de classificação de risco Fitch rebaixar em um nível a nota da dívida da França ? de "AA-" para "A+" ?, o presidente da Federação Francesa dos Bancos, Daniel Baal, declarou neste sábado (13) que a medida "é, antes de tudo, uma responsabilidade política". O executivo também pediu "um orçamento de compromisso" para 2026.

Com o rebaixamento na sexta-feira (12), a nota da França passou à categoria de qualidade "média-alta", em vez de "alta", o que representa uma má notícia, segundo Baal. "É simplesmente o resultado de políticas, em particular as fiscais, que vêm sendo adotadas há muito tempo neste país e que nos levaram a esta situação extremamente complexa", afirmou em entrevista à France Inter. "Certamente não é uma responsabilidade corporativa", acrescentou, citando a "constante incerteza" decorrente da dissolução da Assembleia Nacional em junho de 2024.

Baal também destacou "a falta de diálogo" entre os líderes políticos e "um verdadeiro mal-estar entre grande parte da população francesa, que sente que não está sendo ouvida, muito menos compreendida".