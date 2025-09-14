Após marcha da extrema direita, Keir Starmer reafirma compromisso com a diversidade no Reino Unido

O direito ao protesto pacífico é "um elemento fundamental dos valores do nosso país", mas "não toleraremos ataques a policiais, nem que indivíduos se sintam intimidados em nossas ruas por causa de suas origens ou da cor de sua pele", acrescentou.

O Reino Unido é uma nação "construída com base na tolerância, diversidade e respeito", reiterou.

Ativista polêmico

Conhecido por sua postura anti-imigração e anti-Islã, Tommy Robinson já foi condenado diversas vezes por desordem pública e chegou a ser preso.

A manifestação de sábado (13) ocorreu na esteira de protestos anti-imigração organizados por ele em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo.

"A maioria silenciosa não permanecerá mais em silêncio", disse Tommy Robinson à multidão, clamando por uma "revolução cultural".